Speeltuin Wijkeroog voorlopig gered na actie omwonenden

De speeltoestellen in de speeltuin van volkstuinvereniging Wijkeroog in Velsen-Noord zijn voorlopig gered. En daar hebben de leden hard voor geknokt. Voorzitter Jorna Barning is van mening dat hiermee een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Velsen-Noord behouden blijft. Binnenkort besluit de gemeente of de speeltoestellen, die daar al jaar en dag staan, definitief mogen blijven.

Het gesteggel over de speeltuin in de groene long van Velsen-Noord duurt al een paar maanden, sinds inspecteurs er eerder dit jaar erachter kwamen dat de grond onder de speeltoestellen van de gemeente is. Die maakt zich zorgen over aansprakelijkheid bij eventuele ongelukken, maar heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de toekomst van de speeltuin en groene ontmoetingsplek.

Voorzitter Jorna uit haar bezorgdheid: "Het is mogelijk dat uiteindelijk toch alles weg moet. Dat zou ons zeer verdrietig maken."

Tekst loopt door onder de video: