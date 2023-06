Omwoners bereiken na hoop gesteggel met gemeente compromis over speeltoestellen in Velsen-Noord

De speeltoestellen in de speeltuin van volkstuinvereniging Wijkeroog in Velsen-Noord zijn voorlopig gered. En daar hebben de leden hard voor geknokt. Voorzitter Jorna Barning is van mening dat hiermee een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Velsen-Noord behouden blijft. Binnenkort besluit de gemeente of de speeltoestellen, die daar al jaar en dag staan, definitief mogen blijven.