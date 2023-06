Medewerker soa-polikliniek geschorst voor het zoeken van privécontact met cliënten

De GGD heeft een hulpverlener op de soa-polikliniek geschorst nadat duidelijk werd dat hij cliënten had benaderd voor privéafspraken. Dat melden burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes (Publieke gezondheid en preventie) in een brief aan de raad. De zaak zal verder worden onderzocht.

De zaak kwam aan het licht nadat een cliënt een klacht indiende over de hulpverlener. De GGD concludeert na onderzoek dat de man in elk geval zeker twee cliënten heeft benaderd voor een privéafspraak 'met het kennelijke doel van intiem contact', schrijven Halsema en Scholtes. Één cliënt is daarna bij de hulpverlener thuis geweest. Met andere cliënten was er op de polikliniek contact. Andere details van de uitkomsten van het onderzoek houdt de gemeente vertrouwelijk.

Volgens Halsema en Scholtes zou de soa-polikliniek een omgeving moeten waar contacten met medewerkers van de GGD veilig en betrouwbaar zijn. "Juist hier heeft een medewerker misbruik gemaakt van zijn positie als hulpverlener van kwetsbare cliënten. Hiermee heeft betrokkene het belang van de cliënten, dat van de gemeente en daarmee van de GGD ernstige schade toegebracht."

De burgemeester en wethouder sluiten niet uit dat er meer 'ernstig verwijtbare gedragingen' zijn geweest en willen de zaak dus verder onderzoeken. Ook wil de gemeente nadenken over hoe de drempel om misstanden te melden verlaagd kan worden.

Het CSG zou al langer aandacht besteden aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag: "Juist vanwege de kerntaak van het CSG om de seksuele gezondheid te bevorderen." Om de huidige medewerkers te kunnen informeren, is door onderzoeks- en veiligheidsbureau Maruda een bijeenkomst georganiseerd. "Dit bureau zal het team ook de komende tijd ondersteunen."