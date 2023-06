Amsterdam aA nl Opnieuw verkeersdrukte door knip Weesperstraat: "Maar dat was ook wel de verwachting"

Op veel plekken in de stad liep het vandaag vast door de knip op de Weesperstraat. Toch verloopt alles wel zo'n beetje volgens plan zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst. " Er zijn geen hele grote verrassingen. Op een tweede dag verwachten we ook dat er veel vast staat."

De hele dag stond het vast op de Kattenburgerstraat. Ook op de Prins Hendrikkade was er geen doorkomen aan. Het is dag twee van de knip op de Weesperstraat. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) ging vanmiddag even kijken bij de afsluiting op de Weesperstraat. Het is een uur of vier en het begint al wat drukker te worden. "Eigenlijk loopt het een beetje volgens plan. Er zijn geen hele grote verrassingen. Op een tweede dag verwachten we ook dat er veel vast staat. Op de ring valt het eigenlijk mee."

"We het niet voor niets. We zien een stad die enorm groeit en verkeer dat steeds drukker wordt." Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer)

Dat het op sommige plekken in de stad de hele dag filerijden was had de wethouder ook voorzien. "We wisten van tevoren dat het de eerste paar dagen echt vast zou staan op de alternatieve routes. Dat is ingecalculeerd omdat mensen altijd een beetje moeten wennen aan de nieuwe situatie. We verwachten dat we over twee weken echt kunnen zeggen wat er dan met het verkeer gebeurt. Dan hebben ze misschien alternatieve routes gevonden of een andere manier van reizen."

Kattenburgerstraat

Volgens de wethouder zijn er geen signalen dat de hulpdiensten erg in de problemen komen. De afsluiting van de Weesperstraat tussen 06.00 uur en 23.00 uur duurt zes weken. Amsterdam wil zien wat er gebeurt als een belangrijke, doorgaande weg wordt afgesloten. "We het niet voor niets", benadrukt de wethouder. "We zien gewoon een stad die enorm groeit en verkeer dat steeds drukker wordt. Dus we zullen ook wel iets moeten doen de komende tijd. Dit is een van de manieren om uit te vinden hoe we daar de komende tijd mee om moeten gaan. Hoe gedraagt het verkeer zich nu echt? We hebben heel veel mooie modellen, maar in de praktijk werkt het vaak toch anders. Dat moeten we nu ontdekken zodat we ook gefundeerde keuzes kunnen gaan maken."