Gooise Wandelvierdaagse in alle vroegte van start: "Wij zijn de mooiste vierdaagse van Nederland"

Met gemiddeld 26 graden in het vooruitzicht maken de deelnemers van de Gooise Wandelvierdaagse zich al vroeg klaar voor deze helse wandeltocht. Nou ja, hels? De eerste wandelaars zullen vier dagen achter elkaar dagelijks 40 kilometer wandelen en zijn er goed op voorbereid. Ook de organisatie heeft een hitteplan opgezet.

Het hitteplan is een waarschuwingssysteem van het RIVM. Het informeert organisaties over de verwachte hitte. Hierdoor kunnen 'ongemakken en gezondheidsproblemen door hitte verminderd en waar mogelijk voorkomen worden'. De organisatie liet al eerder weten meerdere maatregelen op basis van dit hitteplan te hebben genomen.

"Buiten de controleposten bij verschillende horeca, hebben we extra waterpunten geregeld. Dit doen we normaal niet, maar dat is vanwege de hitte dit jaar wel nodig."

Bij de waterpunten kunnen de wandelaars hun flesje water bijvullen. Ook heeft de organisatie de wandelaars gemaild, met tips over hoe om te gaan met de hoge temperaturen. "We raden mensen aan ook zelf voldoende drinken mee te nemen, zich goed in te smeren en beschermende kleding te dragen, zoals petjes."