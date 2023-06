128 meter lange stormbaan blikvanger tijdens Nationale Buitenspeeldag Nibbixwoud

Op de ijsbaan van Nibbixwoud wordt vanmiddag vanaf 13.00 uur de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. De jongerenwerkers van de gemeente Medemblik hebben voor dit jaar een grote stormbaan geregeld. "We willen alle kinderen de mogelijkheid geven om tijdens deze middag mee te doen."

archieffoto - Patrick Vischschraper

Suzanne Helder is ongeveer vier jaar actief als jongerenwerker bij de gemeente Medemblik. Ieder jaar organiseert zij met haar twee collega’s de nationale buitenspeeldag in een van de dorpen. Deze keer hebben ze er voor gekozen om de activiteiten in Nibbixwoud te organiseren.

"Dit is een centrale plek in de gemeente. Met zeventien dorpskernen is het organiseren van zo’n dag op meerdere plekken niet te doen. Vandaar dat we nu voor Nibbixwoud kiezen", licht ze toe. "Zo kan iedereen uit bijvoorbeeld Andijk of Wervershoof naar de middag toekomen. En bij slecht weer kunnen we alles naar binnen te verplaatsen, in de sporthal."

Iedereen een kans

Nieuw dit jaar is een grote stormbaan, van ruim 120 meter. "We proberen ieder jaar iets spectaculairs te organiseren bij deze dag", vertelt Suzanne. "Dit keer kunnen we een grote stormbaan neerzetten, ook als het binnen is. Deze is vooral voor de grotere kinderen."

Voor jongere kinderen komt er een klein springkussen. Ook kunnen zij zich laten schminken, of een glitter-tattoo krijgen bij een van de kraampjes. "Daarnaast komen er misschien nog een aantal activiteiten die we zelf meenemen. Zo kunnen we een programma aanbieden voor jong en oud."

De deelname aan alle activiteiten tijdens de buitenspeeldag in Nibbixwoud is gratis. Door sponsoring kunnen de jongerenwerkers van de gemeente Medemblik zorgen dat ieder kind de kans krijgt om mee te doen. "Het is heel laagdrempelig", zegt Helder. "Het doel van de nationale actie is om alle kinderen in Nederland na schooltijd te laten bewegen."

Samenwerkingen

Net als de drie jongerenwerkers zullen ook een aantal mensen via het Vrijwilligerspunt meehelpen bij de activiteiten. De lokale supermarkt sponsort fruit voor de kinderen, en stichting JOGG zorgt voor water tijdens het evenement. "Zo hebben we een paar mooie samenwerkingen", aldus Helder. "Alles is klaar voor een mooie middag."