Uithoornse school dupeert leerlingen met verboden examenvraag: hooguit 7,7 voor economie

Door een fout van het Uithoornse Alkwin Kollege zal geen van de 69 examenkandidaten economie morgen te horen krijgen dat ze een 8, 9 of 10 voor dat examen hebben gehaald. Omdat er door de fout tot wel 2,3 punt op het examencijfer in mindering wordt gebracht, is een 7,7 het hoogst haalbare cijfer.

De fout is te herleiden naar een zogeheten CITO-try out in 2021, vertelt schooldirecteur Nelleke Pedroli aan NH.

In dat jaar deed een klein groepje 5 havo-leerlingen en -docenten van het Alkwin Kollege mee aan een sessie van het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) waarin onder meer de moeilijkheidsgraad van mogelijke examenvragen werd getoetst.

Betrokken leerlingen en docenten mochten niet over de betreffende vragen praten en de school mocht de betreffende vragen niet gebruiken. Dat laatste is wel gebeurd. "We zouden niks meer met de vraag doen", aldus Pedroli, "maar in maart is de vraag in een schoolexamen gebruikt." Omdat het CITO diezelfde vraag dit jaar in het centraal examen had verwerkt, hadden de leerlingen dus voorkennis.

Maximaal 13 punten minder

Nadat de fout aan het licht was gekomen, heeft de school de 'onregelmatigheid' gemeld bij de Onderwijsinspectie. Die heeft besloten dat de examenkandidaten vanwege de voorkennis geen punten voor de betreffende vraag kunnen krijgen. "In totaal waren er 57 punten te halen, waarvan 13 voor deze vraag", aldus directeur Pedroli.

Omdat door het schrappen van de vraag maximaal 44 punten kunnen worden toegekend, is het hoogst haalbare cijfer een 7,7. Maar omdat examenkandidaten op basis van hun antwoord ook minder dan 13 punten voor de vraag hadden kunnen krijgen, zal bij veel examenkandidaten minder 2,3 punt op het examencijfer in mindering worden gebracht, is de verwachting.