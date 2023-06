Verdachte brandstichting Hoorn wil alsnog getuigen, rechtbank heropent onderzoek

De man die ervan verdacht wordt eind februari vorig jaar een woning in Hoorn in brand te hebben gestoken, wil alsnog getuigen in de zaak. De nacht voor de zitting was volgens de man veel lawaai in het detentiecentrum, waardoor hij het transport naar de rechtbank mist. Nu wil hij alsnog getuigen en wordt de zaak tegen hem heropend, zo meldt de rechtbank Noord-Holland.

NH

Een verdachte hoeft in principe niet aanwezig te zijn bij de zaak tegen hem, maar moet dan wel een zogenoemde afstandsverklaring ondertekenen. Dat weigerde de man op de dag van de zitting. Wel had hij tegen de wachtcommandant gezegd niet mee te willen naar de rechtbank. De wachtcommandant had daarom zelf de de afstandsverklaring maar ondertekend. "De rechtbank had op de zitting geen reden om te twijfelen aan de juistheid en ondubbelzinnigheid van de mondelinge afstandsverklaring van de verdachte, aangezien de wachtcommandant de verklaring had ondertekend", aldus de rechtbank. Nauwelijks geslapen Een week na de zitting kreeg de rechtbank bericht van de verdachte dat hij toch wel bij de zitting had willen zijn. Maar doordat de nacht voor de zitting de hele nacht tegen zijn deur aan werd gebonkt en getrapt, had hij nauwelijks geslapen. De oproep voor het transport naar de rechtbank had hij hierdoor niet helemaal meegekregen: "De verdachte belde daarna nog via de intercom, maar toen was het transport al weg", aldus de rechtbank. De rechtbank wil de man nu alsnog de kans geven om te getuigen in de zaak, en heeft de zaak heropend. Een nieuwe zittingsdatum is er nog niet.