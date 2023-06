Nieuw slachtoffer West-Friese uitgaansgeweld kan komende 6 weken 'alleen vloeibaar eten'

Opnieuw een geval van bruut uitgaansgeweld in West-Friesland. Na enkele incidenten tijdens de kermis van Wognum , werd afgelopen weekend een 26-jarige man in Hoorn 'vanuit het niets' in elkaar geslagen. Volgens getuigen door een groep jongeren. "De willekeur waarmee hij werd uitgekozen, was angstaanjagend."

De plotselinge geweldsexplosie was toen nog niet ten einde. "De daders begonnen toen op hem in te trappen, waarvan enkele jongens doelgericht op zijn hoofd trapten. Ik ben toen bovenop hem gedoken, om hem te beschermen. Ik heb toen zelf nog gezien dat hij nog twee trappen tegen zijn hoofd kreeg. Een getuige heeft mij verteld dat het minstens vier of vijf jongens waren."

Het slachtoffer wil anoniem blijven, net als zijn vriendin. Maar de laatste doet tegenover NH wel haar verhaal. Na een bezoek aan de Hoornse Stadsfeesten ging het in de nacht van zaterdag op zondag mis. "Hij, ik en nog twee anderen liepen rond 0.45 uur over de Nieuwstraat richting het Kerkplein, toen hij volledig uit het niets en zonder aanleiding op zijn kaak werd gestompt. Na nog enkele klappen van meerdere personen te hebben gekregen, is hij op de grond gevallen en heeft hij zich klein gemaakt."

Het slachtoffer hield onder meer een gecompliceerde open kaakbreuk over aan de vechtpartij. "Hij heeft bijna drie dagen in het ziekenhuis doorgebracht en is ruim drie uur lang geopereerd. Hij kan de komende zes weken alleen vloeibaar kunnen eten. Al is hij zich er van bewust dat dit nog veel slechter had kunnen aflopen, als hij niet met zijn armen zijn hoofd had beschermd. "

Willekeur

De psychische gevolgen zullen waarschijnlijk nog veel langer duren, denkt zijn vriendin. "De willekeur waarmee hij als slachtoffer werd uitgekozen was angstaanjagend."

De mishandeling was niet het enige incident, dat gedurende de Stadsfeesten in het centrum van Hoorn plaatsvond. Zo werd er bij de politie aangifte gedaan van een aanranding en van meerdere mishandelingen. Aan de hand daarvan is een minderjarige jongen uit de gemeente Hoorn aangehouden. Of die ook bij bovengenoemde mishandeling op het Kerkplein betrokken was, kon de politie niet zeggen.