Nederlands elftal doet in Blaricum krachten op voor reeks belangrijke wedstrijden

Een bijzonder bezoek voor het Blaricumse restaurant The Red Sun: plots werden alle tafeltjes zondagavond bezet door de spelers en technische staf van het Nederlands elftal. Oranje prikte een vorkje en deed met een stevige maaltijd krachten op voor de 'final four' van de Nations League komende week. "Een enorme eer", zegt restauranthouder Wimmy Hu.

De spelersbus van het Nederlands elftal stopte zondagavond onder bekijks van enkele fans voor het Blaricumse restaurant. Het was daardoor even dringen geblazen, want veel fans wilden ook nog snel even op de foto.

Het is overigens niet de eerste keer dat het Nederlands elftal een vorkje prikt in het Blaricumse restaurant. Sterker nog: het is de afgelopen jaren een traditie geworden.

Vriendschap

Vijf jaar geleden kwam Oranje voor het eerst. Er is daarmee een vriendschap ontstaan tussen de spelers en het restaurantpersoneel. De spelers bedankten de chef-kok en de medewerkers deze keer met een nieuw voetbalshirt met alle handtekeningen van de selectie.