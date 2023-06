Gratis ov-kaartjes voor minima te koop aangeboden op Marktplaats

Een deel van de ov-kaartjes die in mei gratis besteld konden worden in de regio Amsterdam en omgeving, zijn te koop aangeboden op Marktplaats. Die kaartjes zijn juist bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Inmiddels zijn alle kaartjes weg, en daar maken sommige mensen nu misbruik van.

"Belachelijk, dan gaat er echt iets mis in je gedachtegang", reageert Rianne Elysse (33) geërgerd. Rianne bestelde in mei zelf ook de gratis kaartjes, die ze naar eigen zeggen goed kan gebruiken. Ze is chronisch ziek en heeft een laag inkomen, maar met die gratis kaartjes kan ze in ieder geval een paar keer op pad. "Ik ken mensen met weinig geld die ook de kaartjes probeerde te bestellen, maar mis grepen omdat het zo druk was. Dat die kaartjes vervolgens worden verkocht, maakt mij echt heel boos."

Toen het nieuws naar buiten kwam dat iedereen de kaartjes kon bestellen, was er al snel kritiek op de gekozen methode. Iedereen kon ze zonder enige controle bestellen. De beste keus, vond de gemeente. Wegens privacyregels kunnen de inkomensgegevens namelijk niet worden gecontroleerd en dus kon iedereen die dat wilde de ov-kaartjes bestellen. Wethouder Melanie van der Horst ging uit van het goede van de mens, vertelde ze begin mei aan AT5. '"Als je als overheid vertrouwen wil krijgen, moet je dat ook geven."