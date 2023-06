Zeehond met visnet om nek ternauwernood gered, aantal verstrikte dieren neemt toe

Op de Razende Bol is gistermiddag ternauwernood een verstrikte zeehond gered. De grijze zeehond had een vissersnet om haar nek dat voor een enorme wond zorgde. Het bevrijden van het dier was niet gemakkelijk: het dier liet zich niet graag vangen.

De zeehond werd gespot door oplettende mensen die langs voeren. Zij lichtten Ecomare in. Dierenverzorgers Jasmijn, Dennis, Rowanne van Ecomare en de KNRM moesten wachten op laagwater voordat ze in actie konden komen. De zandplaat, een favoriet onder de zeehonden, lag toen vol met de dieren. Van de verstrikte zeehond was op dat moment niets meer te bekennen.

Het dier had zich al uit de vinnen gemaakt, maar werd uiteindelijk tussen zijn soortgenoten gevonden. Dierverzorger Jasmijn: “We moesten dus dwars door de groep zeehonden manoeuvreren. Gelukkig zijn de mannen van de KNRM nergens bang voor. Als je daar zo mee bezig bent, heb je ook alleen maar oog voor je doel: de zeehond verstrikt in het net.”

De gevangen zeehond vangen

Ze snelden zich naar het dier om het, ironisch genoeg, te vangen met een net. Verzorgster Rowanne lag op de zeehond om haar in bedwang te houden. Zo snel mogelijk werd het net doorgeknipt. "De wond zag er slecht uit, dus die hebben we gedesinfecteerd. We hebben besloten haar niet mee te nemen naar Ecomare, maar hopen dat het desinfecteren en het zoute water de wond genoeg zal helen", laat ze aan NH Nieuws weten.

Steeds vaker zien de verzorgers van Ecomare verstrikte dieren liggen. Rowanne: "Het is meer dan voorgaande jaren. Er ligt veel zooi. Tijdens onze reddingsactie zagen we ook een ander net op de zandbank liggen, dat hebben we meegenomen zodat er geen andere zeehond in verstrikt kan raken."

Deze heeft geluk gehad: ze 'bobberde' na de reddingsactie meteen het water in. "Als ze niet was bevrijd, was ze zeker aan een langzame, zeer ellendige dood gestorven", laat Ecomare weten.