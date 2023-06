Fotograaf zoekt Verkademeisjes: "Ik denk niet dat ze besefte dat het best dapper was"

Het is een begrip in de Zaanstreek, maar ook ver daarbuiten: een meisje van Verkade. Volgens fotograaf Laurens de Haas beseffen de meisjes die daar voor de overname gewerkt hebben nu pas in wat voor unieke situatie ze zaten. Hij wil daarom deze, nu wat oudere meisjes, op beeld vastleggen. "Mijn droom is om in het Zaans museum te kunnen hangen."

Het eerste meisje die Laurens op beeld vastlegt, is Geertruida Maria (Truus) Frinking. Ze is de tachtig al gepasseerd, maar als ze jaren teruggaat in de tijd, lichten haar ogen volgens Laurens op. Ondanks dat haar vader erop tegen was, besloot ze te gaan werken in de fabriek: "Ik denk niet dat ze besefte dat het best dapper was", vertelt hij over haar.

Van 'menstruatiekamer' tot strijkplan

Tijdens het fotograferen gaat Laurens met Truus in gesprek. "Dat was echt heel leuk!", zegt de fotograaf enthousiast. Truus vertelt nog altijd vol enthousiasme over haar tijd bij Verkade. Zo herinnert ze zich dat er een speciale kamer was voor de meiden die ongesteld waren en daar mocht je dan rustig zitten. Daarnaast kregen de mensen die tien jaar in dienst waren een strijkplank.

Laurens hoopt dat hij naast Truus meerdere meisjes van Verkade voor de lens krijgt. "Het is ook iets wat anders vergeten gaat worden. Over een paar jaar denkt niemand er meer over, dan zijn ze gewoon weg, vergeten." Ook vindt hij dat de oudere mensen een plaatsje in de spotlight verdienen.

Het verhaal in beeld

De Zaankanter krijgt een hoop positieve reacties over het project, maar de mailtjes met aanmeldingen stromen nog niet binnen. "Ik moet het hebben van de kinderen van", legt hij uit. Hij zoekt Verkademeisjes die in de fabriek werkten in de jaren zestig, zeventig of tachtig. Als tegenprestatie krijgen 'de meisjes' de foto gratis ter beschikking. Laurens: "Oudere mensen verdienen een plaatsje in de spotlight."

Laurens hoopt dat mensen vrolijk worden de foto's. Zijn droom is dat de foto's geëxposeerd worden in het Zaans Museum. Truus had ook een foto uit die tijd mee tijdens de shoot. "Samen zo neer kunnen zetten met een verhaal erbij, dat zou het mooiste zijn."