Renovatieplannen gemeentehuis Medemblik binnenkort besproken in de gemeenteraad

Het gemeentehuis van Medemblik, aan de Dick Ketlaan in Wognum, gaat op de schop. Het gebouw moet na de renovatie een stuk duurzamer zijn. De afgelopen twaalf jaar is er vanwege financiële redenen nauwelijks iets aan drie kantoorpanden gedaan, waardoor het gemeentehuis flink is verouderd.

Het gemeentehuis voldoet op het moment niet meer aan de wettelijke normen: "De technische installaties zijn verouderd, de werkplekken voldoen niet aan de geldende ARBO-normen en de inrichting is gedateerd", schrijft de gemeente in een persbericht. "Groot onderhoud is nu noodzakelijk om aan wettelijke normen te voldoen, maar vooral om een veilige, gezonde werkomgeving te kunnen garanderen voor medewerkers en bezoekers."

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de renovatie, daaruit kwamen vier plannen. Het college heeft een van die scenario's gekozen en die wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gekozen plan zou ervoor zorgen dat het gemeentehuis een stuk duurzamer wordt en in lijn komen te liggen met de Westfriese duurzaamheidsambitie uit 2021, waarbij wordt gestreefd naar een energieneutrale regio.

Kosten

De drie kantoorgebouwen zijn twaalf jaar geleden aangekocht door de gemeente. Sindsdien is er nauwelijks onderhoud gepleegd vanwege de financiën. "Omdat jarenlang niets aan het noodzakelijke onderhoud is gedaan, kost het wegwerken van dat achterstallig onderhoud al 5,2 miljoen euro. Dat zijn we hoe dan ook kwijt", zegt wethouder Jeroen Broeders.

"Als we echter extra investeren in het verduurzamen en efficiënter inrichten van het gemeentehuis, kunnen we een aanzienlijk bedrag gaan besparen: aan lagere energiekosten maar bijvoorbeeld ook aan hogere verhuurinkomsten. De investering van zo’n 8 miljoen verdienen we daarmee terug." Met dit plan zou het gemeentehuis weer decennialang vooruit kunnen. In het verleden heeft de gemeente al 4 miljoen euro gereserveerd voor de renovatie van het gemeentehuis. Maar na een eerste 'verkenning' werd al snel duidelijk dat er meer geld nodig was.