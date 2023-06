Dagbesteding op Hertenkamp Enkhuizen: "Ik heb nu altijd een plek waar ik heen kan"

Het Hertenkamp in Enkhuizen is vooral bekend door de kinderboerderij en hertenweide, maar daarnaast is het ook een zorgboerderij. De dagbesteding in het Wilhelminaplantsoen is bedoeld voor iedereen met een zorgindicatie. Robson Struik is twee jaar geleden begonnen als dierenverzorger van onder andere geiten en de vogels.

Voor Robson is de dagbesteding een grote afleiding. "Anders zit ik alleen maar thuis te vereenzamen en mezelf op te eten door mijn gedachten, dus ik ben echt blij dat ik dit werk heb." Het werk heeft gezorgd voor een stuk betere mentale gezondheid bij hem. "Ik heb nu altijd een plek waar ik heen kan." Bekijk hier het interview met Robson Struik. De tekst gaat na de video verder.

De geiten zijn Robsons favoriet, maar eigenlijk kan hij geen keuze maken tussen de dieren. "Alleen schaap Jimmy, die is minder lief. Die vindt het leuk om mensen om te beuken." Verder brengen de dieren hem veel rust. "Ze voelen het aan. Als ik het zelf even niet weet of ik zit er even doorheen, dan is een simpele knuffel van een dier genoeg." Kans om door te groeien Naast een plek om naartoe te gaan, biedt de zorgboerderij ook kansen. Door de connectie met stichting Landzijde kunnen jongens zoals Robson doorstromen. "Hierdoor kan ik een certificaat halen voor dierenverzorging", vertelt hij. Zijn uiteindelijke doel is om door te groeien naar een rol als begeleider. "Ik hoop dat ik in de toekomst mensen zoals ik, met een beperking, kan begeleiden in dit soort werk." Dit jaar bestaat de stichting, die officieel Natuur en Milieu Educatie Enkhuizen heet, 25 jaar. De stichting werd bekend onder de naam MEC 'De Witte Schuur'. Na 20 jaar is de stichting een paar jaar geleden uitgebreid en omgedoopt tot 'Hertenkamp Enkhuizen'. Dit weekend vieren zij het jubileum.