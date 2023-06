Alkmaar aA nl Alkmaarse duurzame confetti van bladeren verovert Europa

Een bruiloft zonder confettihaag is bijna ondenkbaar. Rijstkorrels symboliseren zelfs vruchtbaarheid, maar mogen niet meer gestrooid worden, omdat vogels er in kunnen stikken. Rozenblaadjes geven vlekken en glitters geven rommel. Bas en Eelkje uit Alkmaar zaten vlak voor hun grote dag met hun handen in het haar, tot ze bedachten om zelf confetti te maken van bladeren. Uit hun huwelijk zijn niet alleen kinderen, maar ook een bedrijf voortgekomen.

Bas Jongkind bij de confetti struiken - NH Nieuws

Het stel is een half jaar bezig geweest om de juiste bladeren te vinden. Ze hebben veel geknipt, gedroogd en gekeken hoe lang ze houdbaar zijn. Bas wil niet verklappen welke struiken zij gebruiken. Tientallen exemplaren staan er tussen loodsen op een industrieterrein. De bladeren worden geoogst als ze groot genoeg zijn. Daarna krijgen de jonge scheuten weer de kans om te groeien en dus is het hartstikke duurzaam, legt Bas uit in het televisieprogramma Pak An Groen. Tekst gaat verder na de foto

De bladeren worden met de hand geknipt - NH Nieuws

In de sociale werkplaats in Schagen worden de bladeren door acht man met de hand van de takken geknipt. Daarna worden ze versnipperd en gaan ze in strooibakjes en poppers. Elke zomer is het topdrukte door de vele bruiloften en festivals. Het Noord-Hollandse product gaat heel Europa door. "Je moet niet raar op kijken als je onze confetti op een plein in Italië tegenkomt of op een strand op Ibiza", zegt oprichter Bas Jongkind trots.