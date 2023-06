Dierenvriend Tonny waarschuwt weer: "Laat je hond niet in een hete auto achter!"

De temperaturen zijn hoog en dat blijft nog wel een tijdje zo. Mensen zoeken vaak verkoeling aan het strand en in zee en laten dan nog wel eens hun hond in de auto achter. Hondenvriend Tonny Haak uit Zandvoort vindt dat vreselijk asociaal en daarom waarschuwt hij ook nu weer: "Laat je hond niet in een hete auto achter, dat kan ze fataal worden!"

Vele zomers achter elkaar was Tonny met zijn scooter op de parkeerterreinen tussen Zandvoort en Bloemendaal te vinden. Op zoek naar honden die door hun baasjes in de auto waren achtergelaten. In uiterste gevallen wilde de Zandvoorter dan nog wel eens een raampje intikken om de viervoeter te kunnen bevrijden. Tekst loopt door na de video

Zandvoorter Tonny Haak redt honden uit bloedhete auto's - NH Nieuws / Paul Tromp

Deze warme dagen is Tonny helaas aan huis gebonden. Zijn gezondheid laat het afweten, hij moet het voorlopig even rustig aan doen. "Maar ik heb wel vrijwilligers en vrienden rondrijden op de boulevard, hoor. En mijn vrouw helpt ook wel eens mee", vertelt hij. Gelukkig heeft hij afgelopen dagen nog geen meldingen van oververhitte viervoeters binnengekregen. Maar omdat de hitte voorlopig niet voorbij is, doet Tonny toch maar weer een oproep. "Je moet de mensen blijven waarschuwen, het blijven benadrukken. Laat je hond niet in de auto achter deze dagen. Helemaal niet in een zwarte auto. Die worden binnen nog heter dan bijvoorbeeld een witte auto. Honden kunnen uiteindelijk stikken van de warmte." Geen emmer water in één keer leeggooien Mocht iemand een oververhitte hond willen helpen, gooi dan vooral niet in één keer een emmer koud water over het beest heen. "Liefst lauw water. Doe eerst een beetje onder de poten, dan op de buik en de nek en geef 'm dan wat te drinken", legt Tonny uit. "En ga vooral niet samen met je hond fietsen met deze temperaturen!" Dat laatste gebeurde afgelopen week, zo vertelt Anita Treffers. Ze runt een viskraam langs de boulevard. "Het waren een paar Duitsers op de fiets en die hadden een hond naast zich lopen. Ik heb meteen water over zijn pootjes gedaan. Die waren gloeiend heet, het was zo ontzettend zielig. Het is asociaal gewoon."