Grootebroekse hangt parasol op bij AED-kast: "Het is letterlijk van levensbelang"

De vrouw uit Grootebroek die de parasol heeft opgehangen is een goede bekende van Waterman. "Zij is eerder ook lid geweest bij ons", legt hij uit. "Toen we in haar wijk een plek zochten voor een AED kast, liet ze weten dat we deze bij haar aan de gevel op konden hangen. Ze weet ook precies hoe deze werkt, en hoe belangrijk verkoeling is in deze warmte."

Batterij en gel-laag

Voor de kast zelf is verkoeling in principe niet nodig: "In een AED-kast zit zelf een ventilatiesysteem om te koelen, en ook een verwarming als dat nodig is", licht Waterman toe. "De meeste kasten hangen op een plek waar veel schaduw is. Net zoals bij mensen is het belangrijk om niet te lang in de zon te staan. Wij zelf dragen dan misschien een petje, en dat doen we ook voor deze kasten. In de vorm van een parasol."

Vooral de apparatuur binnen de AED-kast moet goed beschermd worden. Als de temperatuur hoger dan 50 graden wordt, heeft dat grote gevolgen voor de batterij van de defibrillator. En voor de gel-laag op de 'pads' die aangebracht worden op het lichaam van de persoon die hulp nodig heeft. "Als deze te warm is geworden, dan plakken ze niet meer goed", licht Waterman toe. "Het is dus letterlijk en figuurlijk van levensbelang dat de apparatuur in een AED-kast goed kan blijven werken."

Maandelijks onderhouden

In de SED-gemeenten - Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland - zijn momenteel 36 AED-kasten. "Dat zijn er eigenlijk nog minstens vier te weinig", zegt Mark. "Maar de gemeente Drechterland is de laatste tijd al bezig met een inhaalslag."

De kasten worden iedere maan gecontroleerd, zodat ze nooit langer dan vier weken buiten werking kunnen zijn. Als er toch iets mis mee is, dan wordt de apparatuur gerepareerd of vervangen.

"We vinden het van belang dat kasten goed open gaan, en in perfecte staat bruikbaar zijn. Alle kasten zijn nooit langer dan een maand niet gecontroleerd. Daarin hebben we ook goed contact met de ambtenaar van de drie gemeenten", sluit Waterman af.