Van geruchten tot kamervragen: dit is de waarheid over het 'opvangen van asielzoekers' in Tergooi Blaricum

Een handjevol geruchten, een terloopse opmerking in een Blaricumse raadsvergadering en uiteindelijk ongefundeerde Kamervragen: als je niet beter zou weten, zou je denken dat het leegstaande Blaricumse Tergooi-ziekenhuis een grote opvanglocatie voor asielzoekers gaat worden en dat daar niks meer tegen te doen is. Waar rook is, is vuur, klinkt het op social media. Maar wat klopt er nu precies van de geruchten? NH zocht het uit.

Tergooi

Om meteen maar met de deur in het ziekenhuis te vallen: van een opvang voor asielzoekers is geen enkele sprake. Bij de gemeente Blaricum ligt er geen verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Dat is door NH nog eens specifiek nagevraagd. Van een concreet plan voor Blaricum is geen sprake. Sowieso zou opvang van een nieuwe groep vluchtelingen niet gaan zonder hulp van het landelijke opvangorgaan. "Het is ons wel duidelijk dat onze gemeente een opvang van asielzoekers zonder begeleiding door het COA niet aan zal kunnen. Daarvoor hebben we onvoldoende medewerkers." Met het oog op de beruchte spreidingswet, waardoor de landelijke overheid gemeenten kan dwingen op een bepaalde locatie opvang te verzorgen, zit Blaricum met alle andere gemeenten uit de regio om de tafel. Gesprekken over opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders vindt ook plaats op provinciaal niveau. Overleg is volop gaande, maar Blaricum hoeft niet in actie te komen.

Groot terrein Maar hoe kan het dan toch dat volop wordt gesproken over het lege ziekenhuis, is de grote vraag. Het antwoord is de Blaricumse VVD-fractie. Tijdens de politieke vergaderingen van mei over de nieuwe voorwaarden van de herontwikkeling van het Tergooi-terrein met daarop een ziekenhuisgebouw van zo'n 53.000 vierkante meter - dat de komende jaren nog wel blijft staan - wilden de liberalen een signaal afgeven. VVD-fractievoorzitter René Wiegel sprak tijdens de raadsvergadering de hoop uit dat het ziekenhuispand een dag later al tegen de vlakte zou gaan, omdat zij absoluut geen asielzoekerscentrum of een tijdelijk verblijf voor asielzoekers daar willen hebben. In zijn optiek kan Blaricum die aantallen niet aan en is Tergooi gewoon geen goede opvangplek. Hij hoopte op een korte bevestiging vanuit het college, maar dat kwam er niet. Geen ruimte Net zoals een week eerder toen zijn fractiegenoot Piet-Hein Oyens datzelfde balletje al opwierp bij het 'rondetafelgesprek' kreeg de liberaal geen ruimte van de voorzitter om dit nader te verklaren. De opvang van vluchtelingen was namelijk geen onderdeel van de te bespreken nota en daarmee was het een kwestie die niet aan de orde was. Punt uit. "Voor ons was het wel aan de orde", meldt Wiegel aan NH. Wie volgens de VVD'er een krant openslaat, naar het journaal of een andere actualiteitenrubriek kijkt, weet dat veel mensen momenteel Nederland binnenkomen. De koppeling met grote aantallen vluchtelingen en een groot leeg ziekenhuispand, vindt hij geen vreemde gedachte. Tekst gaat verder onder het kader.

Gemeente: 'Tijdelijke huisvesting van maatschappelijke organisaties' De sloophamer gaat inderdaad niet snel door het oude ziekenhuispand. Dat heeft te maken met allerlei procedures, die ontwikkelaar Rosewood Real Estate moet volgen. In verband met het uitvoeren van diverse wettelijke onderzoeken, zoals voor de flora en fauna, het pas daarna kunnen aanvragen van de benodigde vergunningen en ook het goed verzorgen van de inspraak van de Blaricummers zelf duurt het nog wel even voordat de herontwikkeling kan gebeuren. Een woordvoerder van de ontwikkelende partij laat weten dat er tot de ontmanteling van het pand ruimte is voor tijdelijke huurders. Het gaat dan puur en alleen om maatschappelijke instellingen. Concrete voorbeelden zijn Vivium, de ambulancepost en het regionaal medisch centrum. Daarnaast is Rosewood met nog veel meer maatschappelijke partijen in gesprek. Met de opbrengst van die huur betaalt de ontwikkelaar weer een deel van de ontwikkeling van het 'woonzorglandschap' in Blaricum. Het COA behoort niet tot één van die gesprekspartners. Er ligt dus niets voor op dat gebied. "Dat is ook niet aan ons, want daar zou de gemeente Blaricum een besluit over moeten nemen", luidt de uitleg. "we hebben lang met de gemeente gesproken om tot nieuwe randvoorwaarden te komen. Dat gaat puur over de herontwikkeling. Nu gaan we het pand tijdelijk exploiteren."