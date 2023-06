Veehouders wantrouwen online tool piekbelasters: "Dan weten ze alles van je"

Boeren kunnen sinds deze week met een online tool nagaan of ze als 'piekbelaster' in aanmerking komen voor een uitkoopregeling. Maar sommigen wantrouwen het rekenmodel van de overheid. Melkveehouder Arnold Res uit Castricum durft de tool zelfs niet te gebruiken. "Ik vertrouw het niet, dan hebben ze al onze gegevens."

NH / Dennis Mantz

Boeren die meer dan 2.500 mol stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden, worden door het kabinet 'piekbelasters' genoemd. In Noord-Holland zou het volgens LTO om in totaal 18 veehouders gaan. Via een speciale website van het RIVM kan deze groep nu inzien voor welke financiële uitkoopregeling ze in aanmerking kunnen komen. Binnen de agrarische sector wordt argwanend op de digitale tool gereageerd. Veel van die zorgen lijken te gaan over wat er na het invullen van het online formulier met de informatie gebeurt. "Er is weinig animo voor", reageert boer Arnold Res uit Castricum vanmorgen op NH Radio. "We vertrouwen de overheid niet meer met onze persoonlijke gegevens. Ze zeggen dat het anoniem blijft, maar daar durf ik niet op te vertrouwen." Ingewikkeld proces Veehouder Jack Rijlaarsdam uit Stompetoren heeft de tool al uitgeprobeerd, maar dat bleek nog een flinke uitdaging, vertelt hij. "Ik dacht ik vlieg er even doorheen, maar je moet een hele handleiding lezen en verschillende formulieren invullen. Het is ingewikkelder dan ik dacht."

NH Nieuws

Ook deze veehouder heeft moeite met het delen van zijn gegevens. "Je voert allerlei gevoelige informatie in. De minister zegt: dat slaan we niet op, en dan moeten we haar maar op haar blauwe ogen geloven", reageert de veehouder. Onnauwkeurig rekenmodel Daarnaast zou de gebruikte Aerius-rekentool, waarmee de stikstofuitstoot wordt berekend, te onnauwkeurig zijn. "Het model is per definitie niet te vertrouwen met afwijking van wel 70 procent. Het is een benadering van de waarheid, maar er bestaat op dit moment geen beter alternatief."

De koeien renden de wei in - NH Nieuws / Kelly Blok