De Peiling: we moeten leren leven met ratten

Rattenoverlast in Haarlem-Noord, een verdubbeling van de ratten-meldingen in Amsterdam en steeds meer ratten bij een Alkmaarse kinderboerderij. De rat rukt op en dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het verbod op rattengif dat sinds begin dit jaar van kracht is. Zie jij bij jou in de buurt ratten en muizen? En vind je dat prima of zie je ze liever verdwijnen?

Iedereen is het er wel over eens dat het onaangename gasten zijn, de ratten. Sinds 1 januari kunnen particulieren geen gif meer kopen in de winkel. Door verkeerd gebruik werden de ratten resistent tegen het gif. Daarnaast was er sprake van zogeheten doorvergiftiging: als een vergiftigde rat of muis wordt gegeten door een kat of roofdier krijgt die ook het gif binnen en kan dan doodgaan.

Natuurlijke schoonmakers

Het advies is om alle gaten te dichten zodat ratten niet binnen kunnen komen. Omdat de dieren op eten afkomen, moet al het eten goed opgeruimd zijn. Dat geldt ook voor buiten. Als er afval of vuilniszakken rondslingeren, komen de ratten erop af. Het zijn eigenlijk natuurlijke schoonmakers die je niet zult zien als het schoon op straat is.

Heb jij last van ratten in je buurt? Heb je tips hoe we in en om het huis van ongedierte af kunnen komen? We horen het graag van je!