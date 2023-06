Reiger Sjakie krijgt, net als honderden andere pechvogels, vrijheid terug

Bij de Wildopvang in Krommenie is het, nu het broedseizoen in volle gang is, een drukte van belang. Elke dag worden er pechvogels binnengebracht die door de vrijwilligers met veel liefde worden verzorgd. Een keer in de zoveel tijd worden de vogels massaal weer vrijgelaten. Dat gebeurde gisteren ook in het duingebied bij Wijk aan Zee.

"Om ze zo te zien genieten van de vrijheid is echt super", glundert vrijwilliger Michelle van der Wal uit Krommenie terwijl ze een tiental eenden richting het water dirigeert. "We hebben de afgelopen maandag heel goed voor ze gezorgd en als ze dan op een mooie plek terecht komen is dat de kers op de taart."

Het is voor de Wildopvang Krommenie de drukste periode van het jaar. Er zitten nu 700 dieren in de opvang. In totaal zijn er dit jaar al 6500 dieren binnengebracht. Dat zijn naast vogels ook egels en hazen. "De volières zitten vol", vertelt beheerder Nina Schouten. "Als de vogels weer hersteld zijn, zetten we ze zo snel mogelijk weer uit zodat we ook weer wat plek hebben."

Ringen

Om de vogels te kunnen volgen krijgen ze voor hun vertrek nog een ringetje om hun pootje. De ringen geven informatie over hoe oud de vogels worden, waar ze naartoe trekken en hoe groot de overlevingskansen zijn. "Het is mooi om als vrijwilliger bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek", vertelt Tijs van den Berg. "En je bent lekker buiten aan het werk, dat is ook fijn."

Ook voor reiger Sjakie is het tijd om te verkassen. Zijn ouders hadden een nest vlakbij de snelweg bij Alkmaar gemaakt en daar is hij uitgevallen. "Hij is hierheen gebracht en inmiddels is hij klaar voor de vrijheid. We hebben een sloot in zijn verblijf die ook op de grote sloot is aangesloten waardoor hij ook echt zelf op vis kan jagen."

Sjakie is wel een reiger met een eigen willetje, hij liet zich niet zonder slag of stoot vangen zoals te zien is in de onderstaande video