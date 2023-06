Veel lof voor nieuwe regels voor Hilversumse sekswerkers, maar niet van Kendra: "Verandert niets"

Daarmee voldoet zij aan de voorwaarden die gesteld worden: activiteiten mogen geen bovenmatig verkeer veroorzaken en ze mogen geen afbreuk doen aan het karakter van de woning en de buurt. Maar je zult wel toestemming moeten hebben van de eigenaar van een huurwoning of van de woningbouwvereniging. En die zitten niet te wachten op sekswerkers in hun woning.

Kendra ontvangt gemiddeld twee klanten per dag. En soms niet eens thuis. "Het heeft nog nooit tot overlast geleid, verderop in de straat zit de nagelstyliste: daar komen meer mensen langs."

In het nieuwe beleid heeft de gemeente het thuiswerken voor sekswerkers gelijk gesteld met bijvoorbeeld nagelstylistes of thuiskappers. Je hebt geen vergunning meer nodig. Er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan ‘aan huis gebonden beroepen’, niet specifiek alleen voor de sekswerkers.

Dat betekent dat het vergunningsvrij werken voor Kendra een wassen neus is. Je moet hoofdhuurder zijn van een woning. "Ik kan dus ook niet bij iemand anders een kamer kan huren", legt Kendra haar situatie uit. "Geen verhuurder of woningbouwvereniging verleent toestemming voor dit beroep vanuit huis. Ik val tussen wal en schip. De gemeente gedoogt nu dat ik zwart werk maar ik wil dolgraag een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en echt legaal werken. Zelf een woning kopen is ook een optie", schampert Kendra een beetje, "Maar met mijn uitkering kom ik daar niet voor in aanmerking".

Maren de Vos, Beleidsmedewerker Team Toezicht bij de gemeente Hilversum, en met sekswerkbeleid in haar portefeuille, bevestigt: “Het is inderdaad zo dat een woningbouwvereniging eerst toestemming moet geven voor een zakelijke activiteit in een sociale huurwoning. Maar die toestemming wordt voor geen enkel beroep gegeven momenteel. Dus ook niet voor sekswerkers”.

Toezicht op de seksbranche

Waarom het beleid voor sekswerkers in de regio Gooi en Vechtstreek op de schop moest en het werk zelf vergunningsvrij, komt omdat het administratief veel logischer was: er is maar een vergunning voor sekswerk vanuit huis afgegeven in 2022. Ook was de vergunningsplicht die Hilversum hanteerde in strijd met de bevoegdheden van de gemeente zelf.

De laatste reden om het beleid te wijzigen, is omdat toezicht op de seksbranche niet meer bij de politie Midden-Nederland ligt. De gemeente is daar nu verantwoordelijk voor en wil daarom meer zicht krijgen op de (thuis)sekswerkers in Hilversum.