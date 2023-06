Motorrijder gewond na aanrijding met vrachtwagen in 't Zand

Op de Zuidschinkeldijk (N502) in 't Zand is gisteravond rond 20.50 uur een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De motorrijder is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. "De motorrijder was aanspreekbaar toen hij bij het ziekenhuis aankwam", vertelt een woordvoerder van de politie. Voor zover bekend heeft hij verwondingen aan zijn linkerarm.

De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan naar de oorzaak het ongeluk, waardoor de weg enige tijd dicht is geweest. De aanrijding gebeurde in een bocht. Over de oorzaak is nog niets bekend.