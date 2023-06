Extra afzettingen op 'sluiproute' Hoogte Kadijk in Amsterdam, verkeer rijdt om de slagboom heen

De slagboom staat er sinds vandaag en heeft alles te maken met de 'knip' die ook sinds vandaag op de Weesperstraat staat. Voor zes weken lang is de weg tussen 06.00 uur en 23.00 uur voor het doorgaand autoverkeer tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht in beide richtingen afgesloten.

Om sluipverkeer te voorkomen heeft de gemeente ook slagbomen neergezet op de Hoogte Kadijk, de Kattenburgergracht en de Anne Frankstraat. Deze slagbomen bleven vanochtend iets langer open dan de bedoeling was, omdat de Piet Heintunnel dicht moest door een defect.

Toen de problemen waren opgelost, kon de tunnel weer open en gingen alle slagbomen dicht. Op de Hoogte Kadijk hield dat een aantal automobilisten niet tegen om om de afzetting heen te rijden, waardoor de doorgang vanaf morgen dus extra gebarricadeerd wordt.

De woordvoerder laat ook weten dat er extra borden worden geplaatst voor meer duidelijkheid. "Morgen is de eerste dag dat alles er vanaf het eerste moment staat en dan kunnen we zien hoe het gaat in de altijd drukkere ochtendspits."