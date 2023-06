Ochtendspits vol files door knip Weesperstraat: "Het is heel erg anti-bewoners"

Na de afsluiting op de Weesperstraat en Hoogte Kadijk stonden automobilisten op en rond die straten lange tijd in de file. Ook de Piet Heintunnel was dicht, maar dat kwam door een storing. "Het is slecht vandaag. Niets is bereikbaar", zei een van de bestuurders.

Bouwvakkers die in de straat slagbomen en bloembakken zouden plaatsen om 6.00 uur stonden ook in de file voor de dichte tunnel, waardoor er nog een halfuur gewacht werd met het afsluiten van de straat. Daarna stuurden de verkeersregelaars al het verkeer alsnog weg.

"In plaats van dat de auto's niet komen, komen ze toch", zei een verontwaardigde buurtbewoner. Mensen moeten naar hun werk. Dus het staat nu overal vast. Het is een grote kolerezooi." Een automobilist op de Prins Hendrikkade: "Verschrikkelijk. Kijk, als dit elke dag zo is, daar word je niet vrolijk van." Om sluipverkeer te voorkomen zijn er ook afsluitingen op de Anne Frankstraat, de Hoogte Kadijk en de Kattenburgergracht. Hoewel het verkeer op de eerste twee plekken vanwege de storing van de Piet Heintunnel in de ochtendspits nog niet werd tegengehouden, gaf het sommige bewoners toch een ongemakkelijk gevoel.

"Mijn ouders wonen in Amstelveen, ik ben mantelzorger, hoe kom ik hier weg?" Bewoner centrum

"Mijn ouders wonen in Amstelveen, ik ben mantelzorger, hoe kom ik hier weg?", vroeg een centrumbewoner zich af. "Je moet er 45 minuten bij optellen. Het is heel erg anti-bewoners." Met het argument van wethouder Melanie van der Horst van er ook veel bewoners voor de knips zijn was ze het niet eens. "Ik ken er niet een. En ik woon hier al heel erg lang."

Na de ochtendspits was de storing van de Piet Heintunnel verholpen. Daarna heeft de gemeente besloten om ook de Anne Frankstraat en Hoogte Kadijk af te sluiten. Alle slagbomen zijn aan het eind van de dag geplaatst. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de slagbomen niet eerder geplaatst zijn, omdat de Weesperstraat dan al eerder dicht had gemoeten.