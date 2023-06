Amsterdammers over nieuwe Ajax-trainer: "Doe je best en geen praatjes"

Op het Buikslotermeerplein in Noord zijn de meningen over de nieuwe hoofdtrainer verdeeld. "Ik gun hem een warm welkom in Amsterdam", vertelt een man. "Je moet hem een kans geven. We kunnen zeggen dat hij niet genoeg ervaring heeft of dat hij niet groot genoeg is, maar dat is zonde. Dat zei iedereen bij Erik ten Hag ook, en hij is onze held geworden."

Dat Steijn uit Den Haag komt is voor sommige fans nog wel een heikel puntje. "Een Ajax-coach moet gewoon uit Amsterdam komen, zo simpel is dat", vindt een vrouw. Een ander: "Het is beter dan een Rotterdammer, maar een Hagenees bij Ajax is ook niet best."

Ajax DNA

Volgens Lars van Eijden van de Pantelic Podcast is de keuze voor Steijn verrassend. "Hij heeft niet altijd het Ajax-spel gespeeld. Hij heeft niet het Ajax-DNA waar we het continu over hebben. Maar het is een duidelijke trainer en een man van principes. Maar ja, het is toch een Hagenees die opeens in Amsterdam belandt", vertelt hij.

Ook qua speelstijl ziet van Eijden wel een verschil. "Het is een nadeel dat hij niet zoveel met jonge spelers speelt. In Amsterdam houden we van de Hato's die al heel vroeg minuten krijgen. Vorig seizoen gaf hij bij Sparta aan tieners in totaal twee minuten speeltijd. Dat is niet veel en dat moet in Amsterdam toch echt vindt", vertelt hij.