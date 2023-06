Diepe rouw in Heemskerk: vrienden herdenken 17-jarige Yoran met bloemen

In de berm, op de plek waar de 17-jarige Heemskerkse Yoran afgelopen vrijdag om het leven kwam, liggen bloemen, hangt een knuffeltje en brandt een kaarsje. Terwijl auto's langs de plek rijden, kijken vrienden van Yoran met ongeloof naar de ontstane gedenkplek. Het dringt nog moeilijk tot hen door dat hun lieve, grappige vriend er niet meer is.

Vrienden

Het verdriet is overweldigend en drie vrienden van school komen sindsdien elke dag samen op de plek waar Yoran om het leven kwam. Maar het besef dat hun vriend niet meer vrolijk de klas binnenwandelt, is pijnlijk en moeilijk te bevatten. "We hoorden het vrijdagmiddag", vertelt één van Yoran's vrienden. "We wisten wel dat er iets mis was, maar zoiets verwacht je niet. Het is nog steeds onwerkelijk."

In een ogenblik staat de wereld stil en de gewone dingen voelen plots niet meer zo gewoon. "We brachten altijd samen onze pauzes door. Eigenlijk was dat gewoon een beetje klote met elkaar. We lachten altijd met hem. Het is raar dat dit nu niet meer kan. Bij ouderen weet je dat het eraan zit te komen, dat iemand zal overlijden. Maar bij een 17-jarige jongen, bijna 18, verwacht je zoiets niet."