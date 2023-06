Gestaakt duel Hovocubo moet woensdag in Zeist zonder publiek uitgespeeld

De zaalvoetballers van Hovocubo maken woensdagavond de gisteren gestaakte wedstrijd in de halve finale van de play-offs af. Dat gebeurt zonder publiek op de KNVB Campus in Zeist. Het duel in Zwaag werd met nog ruim vijf minuten op de klok gestaakt, omdat supporters flesjes op het veld gooiden.

Hovocubo - Tigers Roermond

Hovocubo-trainer Sander van Dijk mag niet bij het uitspelen aanwezig zijn. Hij werd bij het opstootje dat voorafging aan het staken door de scheidsrechter weggestuurd. Ook een speler van Tigers Roermond is om die reden niet welkom in de zaal. Van beide clubs mogen maximaal twee bestuursleden komen. Verder mag er geen publiek aanwezig zijn. De KNVB wil dat het duel zo snel mogelijk wordt uitgespeeld, omdat komende vrijdag de eerste wedstrijd in de finale om de landstitel op het programma staat. Regerend landskampioen Hovocubo verdedigt een 2-0 voorsprong en is bij winst zeker van plaatsing voor die finale. De andere finalist is FC Eindhoven dat in de halve finale het Amsterdamse Lebo uitschakelde. Tekst gaat verder onder de foto.

Hovocubo - Tigers Roermond gestaakt

De aanklager van de KNVB stelt naar aanleiding van de gebeurtenissen een onderzoek in, maar de uitkomst daarvan kan enige weken duren. Of daar verder nog straffen of schorsingen volgen, is nu niet duidelijk. In onderstaande video zie je rond 1 uur 39 minuten het moment van staken.

