Hoe kon brand Joan Muyskenweg zo snel uitbreiden? "Had bij één woning moeten blijven"

Ruim een week na de grote brand waarbij 95 appartementen aan de Joan Muyskenweg zwaar beschadigd raakten, rijst de vraag hoe het vuur zich zo snel door het complex kon verspreiden. "In feite zou het bij één woning moeten blijven en dat is hier zeker niet het geval geweest", aldus brandveiligheidsexpert Emiel van Rossum.

De grote brand aan de Joan Muyskenweg is na Riekerhaven de tweede grote brand in ruim een half jaar tijd in een relatief nieuw complex. Volgens de brandweer verspreidde de brand zich vorige week via de muren van het complex.

"Dat is omdat er te weinig aandacht is geweest voor de details van de brandscheidingen", aldus Van Rossum, oprichter van de Brandpreventie Academy. Brandscheidingen, zoals een dak, muur of vloer, zorgen ervoor dat een brand zich niet verder kan uitbreiden. "Vaak gaat het of in het ontwerp of in de uitvoering niet helemaal goed. Dan heb je dus die branduitbreiding naar de woning ernaast."

"Minder steenachtige bouwmaterialen"

Van Rossum wijst naar de bovenverdieping waar de brand aan de Joan Muyskensweg woedde. "Als je die bovenste lagen ziet, dan zie je dat daar een lichtere bouwwijze is gebruikt. Daar heb je gewoon meer aandacht nodig voor de brandveiligheid. Omdat het intrinsiek niet zo veilig is als steenachtige materialen."

Volgens de brandveiligheidsexpert wordt er vanwege de energietransitie minder vaak gekozen voor steenachtige bouwmaterialen zoals beton en baksteen. "Dat heeft vooral te maken met de kunststof isolatie en als daar niet genoeg aandacht aan is besteed. Want kunststof isolatie is wel gewoon mogelijk om te gebruiken in een brandveilig gebouw, maar er is gewoon wat meer aandacht voor nodig. Als er niet voldoende aandacht aan is gegeven, dan heb je meer kans op een onbeheersbare brand."

Minder brandveilig

Het ontbreekt bij het ontwerp en de bouw van complexen volgens hem soms aan deskundigheid, waardoor gebouwen na oplevering minder brandveilig blijken te zijn. Wel denkt hij dat de branche zich hierin langzaam verder ontwikkelt, waardoor dit in de toekomst beter zal gaan.

Het onderzoek naar de brand is nog volop gaande. Een woordvoerder van de brandweer laat weten niet op conclusies vooruit te kunnen lopen, maar zegt wel dat het ook bij hen is opgevallen dat de brand zich heel snel door het complex verspreidde. Ze benadrukt dat de brand aan de Joan Muyskenweg onvergelijkbaar is met die bij Riekerhaven.

Verhuurder Vesteda laat weten niet te kunnen reageren tot het brandonderzoek is afgerond.