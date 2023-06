Flinke schade bij botsing tussen twee auto's in Hoorn, een gewonde naar ziekenhuis

Op de kruising tussen De Weel en De Poolster in Hoorn zijn vanmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de voertuigen week na het ongeluk uit, en kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand. De bestuurster van de auto is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 16.00 uur. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een vrouw gewond is geraakt. Zij was aanspreekbaar voor de hulpdiensten, en is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de andere auto had geen verwondingen. Hij is op de plaats van het ongeluk nagekeken, maar had geen erge verwondingen. Deze man uit Alkmaar moest na het ongeluk een andere manier vinden om verder te reizen.

Accu losgekoppeld

Beide auto's total loss geraakt door het ongeluk. Omdat er mogelijk sprake was van een accubrand is de brandweer opgeroepen. Zij hebben uit voorzorg de accu uitgezet en uit de auto gehaald. Vanwege de warmte is ook besloten om de onderkant van de auto te sproeien. Inmiddels zijn beide voertuigen door een berger weggesleept.