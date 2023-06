GGD organiseert sessie over leefstijl: "We willen gezond gewoon maken"

Door een gezonde leefstijl lekkerder in je vel komen te zitten. Dat wil iedereen wel. Volgens Tineke Booms van GGD Hollands Noorden weten we gerust wat goed voor ons is. Maar je daar aan houden is een tweede. Een online sessie vanavond, over het maken van gezonde keuzes, moet daarbij helpen. Medisch specialist Martin Bennis is hiervoor uitgenodigd.

"Anderhalf jaar geleden heeft hij in het ziekenhuis met vijftien mensen een leefstijlproject gedaan", vertelt Booms. "De deelnemers zijn hierdoor van hun cholesterol en diabetes type 2 pillen afgekomen." Bennis zal onder meer vertellen over wat je beter wel en niet kunt eten. Ook het belang van slapen en bewegen komt aan bod. De online sessie van de GGD vindt niet toevallig plaats tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd, van 12 tot en met 17 juni. "We willen gezond gewoon maken en voor een gezonde generatie gaan. Daar is de week op gericht", aldus Booms.

De bouwstoffen die je lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren, zitten volgens Tineke Booms in groente, fruit, eiwitten en vetten. "Met name eiwitten nemen we vaak te kort tot ons. Suikers daarentegen, zijn veroorzakers van veel chronische aandoeningen en ziektes." Booms is geen voorstander van een strak regime. "Het gaat er om dat het merendeel wat je eet gezond, gevarieerd en voedzaam is. Je lichaam moet er iets aan hebben." Gezonde producten duurder In de supermarkten zijn gezonde producten vaak duurder dan ongezonde producten. "Maar als je gezondere keuzes maakt, dan ga je ook een aantal producten niet meer kopen. Waardoor je wellicht geld overhoudt voor de gezondere producten. Ook kun je altijd kijken naar de seizoensgroenten." De online sessie start vanavond om 20.00 uur en is gericht op ouders, grootouders, leraren en andere geïnteresseerden. "Als volwassenen moeten wij kinderen leren hoe je gevarieerd eet. Een kind kan ook al leren gezonde keuzes te maken en leren nee te zeggen."