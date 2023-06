Tropisch weer zorgt voor drukte bij de reddingsbrigade Gooi en Eemmeer: "Is dat een schaafwond of ligt-ie eraf?"

Het warme weer zorgt voor overvolle stranden en drukte op en in het water. De Hulporganisatie Gooi en Eemmeer staat klaar om deze hete zomerdagen voor iedereen veilig te laten verlopen. Het leek een rustige dag te worden, maar niets is minder waar.

Nu het kwik stijgt, stijgen de bezoekersaantallen mee. De reddingsboten in Naarden varen preventief rond om ervoor te zorgen dat het veilig is op en in het water. "Soms heb je zeven meldingen op een dag, soms een hele dag niks. Zoals nu; ik denk dat er vandaag niet zo heel veel gaat gebeuren. Maar het kan ook zomaar zijn dat er een boot in brand vliegt", vertelt Henk Wijga, een vrijwilliger van de hulporganisatie in Gooi en Eemmeer.

Portofoon gaat af

Rond de middag gaat de portofoon af, en de melding luidt: een wond aan een voet. De reddingsboot gaat gelijk met een hoge snelheid naar het ongeval toe. Gelukkig valt de wond mee en kan deze ter plekke worden verbonden.

Een jongen ging plassen en liep de bosjes in waar iets uitstak en dat kwam vervolgens in zijn voet. Henk is opgelucht dat de wond van de jongen meevalt: "Je weet ook niet van tevoren hoe erg het is. Een wond aan de voet; wat is dat? Is dat een schaafwondje of ligt-ie eraf?"

Preventie

Om goed voorbereid te zijn om deze tropische temperaturen geeft vrijwilliger Edwin Amse aan waar je op moet letten als je een dagje op het water bent. "Zorg ervoor dat je een telefoon bij je hebt, dat je je goed insmeert met zonnebrand en dat er voldoende vocht is om te drinken. Mochten er problemen zijn op het water, schroom dan niet om advies te vragen aan de kustwacht. En doe een reddingsvest om uiteraard!"