Streetpower, graffiti en hangplekken: dit jaar draait de chique kunstroute ARTZUID om jongeren

ARTZUID is een begrip in Amsterdam. Al sinds 2009 staan iedere twee jaar de Apollolaan en de Minervalaan vol met nieuwe kunstwerken. Maar deze keer is er iets anders.

Initiatiefnemer Cintha van Heeswijck, zelf bewoner van het chique Oud-Zuid, is trots op haar route: "Ik ben ooit dit project begonnen, omdat ik de buurt een beetje kil en afstandelijk vond. Als voormalig dorpsbewoner heb ik geprobeerd met kunst op straat wat meer saamhorigheid te kweken. Dat is gelukt. ARTZUID is uitgegroeid tot een beeldenroute waar de hele buurt zich mee verbonden voelt." Korte metten De hele buurt, behalve de jongeren. Tot deze editie werd ARTZUID toch vooral bezocht door de oudere bewoners en daar wil van Heeswijck korte metten mee maken. Zij trok kunstenaar Jasper Krabbé aan om de kunstroute samen te stellen. Krabbé, die zelf ooit begon als graffiti-artist bedacht het thema streetpower. Van Heeswijck: "Jasper wil dat kinderen op straat hun identiteit kunnen vinden, hij pleit voor meer hangplekken en hij zocht beelden die daar dicht bij staan." Blowen Er staat bijvoorbeeld een soort zwembad in de vorm van een eeuwigheidsteken aan de Minervalaan. Het bordje ernaast laat duidelijk zien wat de bedoeling is: 'Hangplek'. "Het is de bedoeling dat we deze zomer de hangplek in de buurt zijn. Het zwembad is speciaal voor jongeren gemaakt. Daar kunnen zij chillen, hangen, een drankje doen, een blowtje roken, het mag allemaal."

"Als er een manier is om jongeren te bereiken, is dit de juiste" Een van de jongeren bij het kunstwerk