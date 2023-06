Vier jaar konikpaarden op Texel: wat is de impact van hun getrappel op de natuur?

Sinds begin 2019 lopen er konikpaarden rond in het Texelse natuurgebied De Slufter, ten noorden van de Slufterbollen. Staatsbosbeheer zet de paarden in voor begrazing en dit najaar wordt het effect hiervan door een onafhankelijk bureau geëvalueerd. Hoe staat het er nu voor in De Slufter? Mediapartner Texelse Courant ging op pad met boswachter Thomas van der Es.

Staatsbosbeheer koos er een aantal jaar geleden voor om een groep van twintig hengsten vanuit het Oostvaardersveld naar Texel te halen. "Uit solidariteit", vertelt boswachter Thomas van der Es. "De paarden waren bij onze collega's niet meer welkom en zouden anders worden geslacht. En uiteraard omdat we dachten dat De Slufter misschien een geschikt gebied zou zijn om door paarden te worden begraasd en belopen." De kudde slinkt gestaag: van de twintig koniks zijn er inmiddels nog zeventien over.

De Slufter, met al z'n unieke flora en fauna, moet worden beheerd en begraasd om zeldzame soorten in stand te houden. De koniks lopen in de noordelijke Slufter. Hier hebben wind en water minder vrij spel als in het zuidelijk deel. De hoge kwelders en duinen vergrassen en verruigen. Sommige stukjes worden gemaaid, dit grote deel dus begraasd door de paarden.

"Begrazing is een natuurlijk vorm van 'iets doen' aan het beheer", vertelt Van der Es. "Als we niets doen, verandert het hier langzaam in bos. En wij willen graag een kruidenrijk, gevarieerd gebied behouden. Dat is een uitdaging, mede ook door de stikstofdepositie. Op de Veluwe bijvoorbeeld, ondervinden ze daar veel last van en is de diversiteit steeds minder. Er is niet meer tegenop te beheren."

Positief of negatief?

Inmiddels is er een aantal seizoenen voorbij. De eerste bevindingen? "Dat is moeilijk te zeggen", stelt Van der Es. "Er zijn tussentijdse rapportages, maar één seizoen is te kort om keuzes te maken. Daarom komt er na de zomer een groot onderzoek. Wat we al wel kunnen zien, is dat sommige duinen steviger belopen zijn. Dat is mogelijk een risico. Zo zwaar loopt een schaap niet, en een rund loopt maar beperkt. Is het effect daarvan op de vegetatie en bodemstructuur positief of negatief?"