Peuter4daagse West-Friesland: Jong geleerd, oud gedaan!

In het kader van de 'Week voor de gezonde jeugd' stonden vanochtend twintig enthousiaste peuters van kinderopvang Pinokkio uit Avenhorn aan de start van de Peuter4daagse. Deze week zullen ze vier keer, vijftien minuten lang, een rondje door de wijk lopen. "Bewegen is gewoon goed voor kinderen", benadrukt Annemiek Klopper van een kinderopvang uit Avenhorn.

De Peuter4daagse is een landelijke actie die nu ook West-Friesland heeft bereikt. "Het initiatief begon in Limburg", legt Judith Gielens van de gemeente Koggenland uit. "We vonden het zo leuk dat we wilden kijken of de kinderopvangen in West-Friesland ook enthousiast zouden zijn." En dat bleek het geval, waardoor de Peuter4daagse nu hier plaatsvindt met verschillende deelnemende kinderopvanglocaties.

Gezonde toekomst

Naast Koggenland zijn ook Medemblik en Enkhuizen zogenaamde JOGG-gemeenten. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht, maar volgens Gielens richt de gemeente zich nu breder op een Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. "Het is erg belangrijk dat kinderen bewegen en hier al op jonge leeftijd mee in aanraking komen. Jong geleerd, oud gedaan!", benadrukt ze.

Naast de enthousiaste groep uit Avenhorn zullen er deze week ook verschillende andere groepen in West-Friesland deelnemen, waaronder die uit Midwoud, Andijk, Benningbroek en Berkhout.