Amsterdam aA nl Amsterdammers zijn alles kwijt na brand appartementencomplex, inzamelingsactie loopt storm

Er is een inzamelingsactie gestart voor de zwaarst getroffenen van de brand in het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam. Bewoners en medewerkers van het naastgelegen hotel hebben het initiatief opgezet en tien dagen nadat het vuur meerdere woningen verwoestte, is er al behoorlijk wat binnen.

Met name de bovenste etage van het pand, dat 95 appartementen telt, werd zwaar getroffen. Lars Lischke kon met zijn gezin net op tijd aan de vlammen ontkomen. "We zijn eigenlijk alles kwijtgeraakt", geeft hij aan. "We hadden de kinderen net naar bed gebracht en toen klopten de buren op de deur. Er stond al rook in ons appartement en toen we de slapende kinderen oppakten ging de rookmelder af, omdat er al zoveel rook in de kamer was. Toen renden we naar buiten." Support Van de grootste schrik is hij inmiddels bekomen, maar wel verloor het gezin al hun bezittingen. Ook anderen van de bovenste etage zagen niets van hun spullen terug en dus werd er door medebewoners en een medewerker van het naastgelegen hotel gestart met een inzamelingsactie. Eén van de initiatiefnemers is Emma Ramos Vargas. Ze is blij iets te kunnen doen voor alle getroffenen. "Het is allemaal heel overweldigend, zeker ook positief gezien", vertelt ze in de opslagruimte. "Alles wat we voor elkaar kunnen betekenen doet mij persoonlijk heel veel goed. Ik denk dat we dit echt met z'n allen doen, als buren en als een soort support groep."

"Het is nu mooi om te zien dat we echt een community zijn geworden en er voor elkaar zijn" Emma Ramos Vargas, initiatiefnemer inzamelingsactie

De verbinding met elkaar was er eerder nog niet. Mensen zeiden elkaar gedag, maar nauw contact was er over het algemeen niet tussen de bewoners. "Het is enerzijds spijtig dat we na de brand pas zo verbonden zijn en dat we dat nooit eerder hadden", aldus Ramos Vargas. "Het is nu mooi om te zien dat dat is gebeurd en dat we echt een community zijn geworden en er voor elkaar zijn." Lars stond aan de vooravond van zijn verhuizing. "In ons afgebrande appartement stond alles in dozen", vertelt hij. "Alles was voorbereid voor de verhuizing en voor onze nieuwe woning krijgen we deze week de sleutel." Maar kleding had hij vlak na de brand niet meer, maar door inzamelingsactie is dat probleem voor nu opgelost. "Kijk naar me, dit is allemaal van hier. Mijn kinderen en vrouw hebben ook kleren van hier. En dat is alles wat we momenteel hebben." Tekst gaat door onder de foto.

Vanaf het moment dat de brand uitbrak is ook het naastgelegen hotel van grote waarde voor de bewoners. "Ik ben blij dat we nog wat kunnen doen", aldus directeur Francis Windt. "We hebben nu nog 37 mensen die bij ons slapen. We maken praatjes over hoe het nu gaat. Eén van onze medewerkers is samen met een bewoner bezig om kleding in te zamelen. Alle initiatieven waar we mee kunnen helpen, daar willen we helpen." De hulp voor de getroffenen komt momenteel nog van dichtbij. Medebewoners en naasten van hen hebben bijgedragen aan de actie, maar initiatiefnemer Emma verwacht dat het balletje nog maar net is gaan rollen. De opslagruimte is nu vooral gevuld met kleding, maar er is meer nodig. "Denk aan meubels, kinderkamers, wiegjes, noem het maar op", geeft ze aan. "Dus we zijn ook op zoek naar echt meubilair voor deze mensen. Ook dagelijkse spullen, want mensen zijn ook tv's, laptops kwijt." Mailadres Naast spullen zijn de initiatiefnemers op zoek naar een vrijwilliger die ervaring heeft met inzamelingsacties zoals deze. De coördinatie wordt nu gedaan door bewoners die, net als de zwaarst getroffenen, ook nog op zoek moeten naar nieuwe woonruimte en tal van zaken moeten regelen.

Voor iedereen die een helpende hand wil bieden is een mailadres in het leven geroepen: [email protected]