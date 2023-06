Hilversum stopt met proef die bomen kappen makkelijker maakt, volgend jaar strengere regels

Op deze manier wilde Hilversum de inwoners meer zeggenschap geven over hun eigen woonomgeving. Die nieuwe werkwijze was voor de gemeente meteen een goede testcase voor wat er qua regelgeving op stapel staat. Met de komst van de omgevingsvisie, die al tig keer is uitgesteld, krijgen inwoners meer inspraak over hun leefomgeving.

Vijf jaar geleden besloot Hilversum te gaan experimenteren. In het gebied tussen het spoor, de Johannes Geradtsweg en de Erfgooiersstraat hoefden de bewoners geen vergunning meer te vragen bij de gemeente als zij een boom met een stamdiameter van 30 centimeter of kleiner wilden kappen. Daarnaast konden ze bomen op particulier aanmelden voor de beschermde lijst.

Uitzondering

Na een evaluatie besloot Hilversum de proef vervolgens zelfs uit te breiden. Vanaf 2021 hadden ook de bewoners van het centrum dezelfde uitzonderingspositie als hun plaatsgenoten in Noord.

Dat de gemeente per volgend jaar in deze gebieden stopt met deze proef heeft alles te maken met de uitkomsten van een enquête die vorig najaar is gehouden. Daaruit blijkt dat het de ondervraagde Hilversummers niets uitmaakt of de proef wel of niet doorgaat.

Wel kwam duidelijk naar boven dat het ontbreken van een herplantplicht voor bomen die zonder vergunning mochten worden gekapt een groot gemis is. In die nieuwe situatie is er voor iedere te kappen boom weer een vergunning nodig.

Bewonerswaarde

Wat Hilversum wel overneemt van de proef is het aanmelden van waardevolle bomen. Dit noemt de gemeente 'de bewonerswaarde'. Een boom komt op deze lijst als bewoners van drie verschillende adressen deze aanmelden. Deze bewonerswaarde verdubbelt de waarde die gemeente gebruikt bij de toekenning van een kapvergunning. De standplaats, de vorm, de grootte, de zichtbaarheid en de bijdrage aan het groene karakter van Hilversum zijn allemaal factoren die de waarde bepalen.

Dit nieuwe beleid zit nog niet in beton gegoten. Het college van burgemeester en wethouders vraagt nu advies aan de Hilversumse politiek. Na deze consultatieronde geeft het college een definitieve klap op het 'velbeleid' voor de periode van 2024 tot en met 2040.