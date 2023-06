'Grote' woningbrand Wormerveer, hitteprotocol van kracht

Op het oog lijkt de brand in een bovenwoning aan de Marktstraat niet zo groot, maar toch zijn in Wormerveer veel brandweerlieden ingezet. De brand is door de zomerse temperaturen namelijk bestempeld als 'grote brand'. Er is niemand gewond geraakt.

"Het hitteprotocol is ingegaan", vertelt woordvoerder van de veiligheidsregio. "Dan schakelen we sneller op naar grote brand zodat we meerdere brandweercollega's te plaatsen hebben met deze warme temperaturen."

Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De woning heeft flink wat schade opgelopen. De Marktstraat, een drukke doorgaande straat van Wormerveer, is afgezet. Vlakbij gelegen winkels zijn gesloten.

Koelstoelen

De brandweer en ambulance hebben speciale koelstoelen geplaatst voor de brandweerlieden. Wanneer de hulpverleners oververhit raken, kunnen ze plaatsnemen in de stoelen.