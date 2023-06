'Onzichtbare Monumenten': Een simpele lantaarnpaal of de plek waar je verkering kreeg?

Het paaltje waar je vroeger keihard tegenaan fietste, het bushokje waar jij je eerste zoen kreeg of het grasveldje waar je elke dag voetbalde: onzichtbare monumenten vind je overal. Kunstenaars Rob Komen en Kees Oosterbaan maakten er een tentoonstelling van en bundelden de herinneringen van Alkmaarders in een boek.

Sommige plekken blijven je een leven lang dierbaar. Het pleintje waar je altijd speelde of het buurthuis waar jij je tijdens de kinderdisco voor het eerst ten dans werd gevraagd: de persoonlijke herinnering geeft de plek betekenis.

Beeldend kunstenaars Rob en Kees gingen in Alkmaar samen op zoek naar zulke onzichtbare monumenten. "De stad staat vol met zichtbare monumenten, maar voor inwoners zijn nog talloze onzichtbare monumenten. Daar zijn we naar op zoek gegaan", vertelt Rob tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

Een van de deelnemers is Angelica van Merken uit Alkmaar. Terwijl ze voor een hoekhuis op de Nieuwpoortslaan staat, vertelt ze: "Dit is de plek waar mijn buurvrouw mijn stiefvader dood op de grond vond. Elke keer als ik hier langsloop, denk ik daar aan terug."

Tachtig van dit soort persoonlijke verhalen zijn van april tot 4 juni tentoongesteld bij de Kunst Uitleen in Alkmaar. Wie de expositie heeft gemist, kan alvast uitkijken naar het boek. Rob en Kees zijn druk bezig alle persoonlijke monumentjes in beeld en tekst te vereeuwigen. "Dat hopen we na de zomervakantie te kunnen presenteren", aldus Rob.