Rechter beslist: vanaf donderdag Oekraïense vluchtelingen in Assendelft

De buurtbewoners uit Assendelft die naar de rechter zijn gestapt om de bewoning van de tijdelijke containerwoningen in de wijk Saendelft tegen te gaan, trekken aan het kortste eind. De rechter beslist in het voordeel van de gemeente Zaanstad en daardoor zullen de eerste Oekraïense vluchtelingen vanaf donderdag hun nieuwe buren zijn.

Op een deel van het braakliggende terrein bij de Parkrijklaan en Noorderveenweg in Assendelft wil de gemeente Zaanstad 192 tijdelijke woningen plaatsen. Dit zijn kleine kant-en-klare (container)woningen die makkelijk en snel te plaatsen zijn. De woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook voor starters en mensen die met spoed een woning nodig hebben (spoedzoekers).

Eerst bouwen, dan aanvragen

Gemeente Zaanstad heeft voordat de vergunning rond was zo'n 64 containerwoningen geplaatst. Dit tot grote frustratie van de omwonenden. Eerder benoemde bewoner Sander Kortekaas dat hij niks tegen de Oekraïners heeft, maar wel iets tegen de manier waarop gemeente Zaanstad heeft gehandeld. "Had ons er écht bij betrokken", benadrukte hij in januari aan NH.

Inmiddels in de vergunning verleend en hier hebben bewoners bezwaar tegen gemaakt. Zij verwachten dat de nieuwe bewoners hinder en overlast veroorzaken. Zo heeft volgens hen de gemeente te weinig rekening gehouden met de druk die bestaat op de voorzieningen in de buurt. De buurtbewoners doelen op parkeerplaatsen, het verkeer, de dokter en de school.

Geen schoonheidsprijs

De voorzieningsrechter geeft aan dat het niet uitgesloten is dat de druk op de voorzieningen zal toenemen, maar 'de omwonenden hebben niet onderbouwd dat sprake zal zijn van zo een grote extra belasting, dat om die reden de komst van Oekraïense vluchtelingen moet worden voorkomen.'



"Daartegenover staat dat de gemeente uitgebreid heeft gemotiveerd dat sprake is van een (maatschappelijke) noodsituatie en dat vanuit de Rijksoverheid opdracht is gegeven vluchtelingen te huisvesten. Ook weegt de voorzieningenrechter mee dat de gemeente de parkeerbehoefte, de veiligheid en de verkeerssituatie heeft onderzocht. Op basis van deze onderzoeken vond de gemeente het verantwoord om de vergunning te verlenen."



Volgens de voorzieningsrechter verdient het dan ook niet de schoonheidsprijs, maar maakt dit het oordeel niet anders.



NH heeft de buurtbewoners om een reactie gevraagd. Zodra deze binnen is, wordt het artikel geüpdatet.