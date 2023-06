Buurtbewoners dodelijke woningbrand Hilversum: "We willen er niet meer aan herinnerd worden."

NH ging langs in de Hilversumse wijk Kerkelanden om reacties te vragen op de veroordeling. Het valt op dat de meesten niet willen reageren. "Het is vreselijk wat er is gebeurd. Wie of wat er ook achterzit. Ik wil er liever niet over praten."

Een andere buurtbewoner vindt het ook lastig om hier uitspraken over te doen. Zij geeft aan dat ze het liever allemaal achter zich wil laten. "We willen gewoon verder. We willen niet meer herinnerd worden aan de zaak."

Onbegrip

Mensen die verder uit de wijk Lutherhof wonen, willen er wat meer over zeggen. Bij hen heerst met name onbegrip. Een mevrouw zegt: "Ik vind sowieso dat er in Nederland te lage straffen worden uitgedeeld. Wat mij betreft hadden deze jongens veel langer vast mogen zitten."

Een man uit de buurt vindt de straf 'belachelijk': "Iedereen die zoiets doet mag van mij de rest van z'n leven de bak in. Ik vind de straf veel te laag."

Sommige mensen vinden het ook ingewikkeld om te reageren, omdat er nog zoveel vragen zijn. "Maar hoe de situatie ook ècht is, het had nooit mogen gebeuren. Het is in ieder geval goed dat deze jongens gestraft worden."

Veroordeling

De woningbrand werd twee jaar geleden aangestoken door drie mannen, waarschijnlijk in opdracht van buren van het echtpaar. Dat onderzoek loopt nog. Marco en Vanessa sliepen toen de brand werd aangestoken. Marco wist, nadat het vuur al volop was verspreid, nog de hulpdiensten te bellen. Dit mocht echter niet baten.

De drie mannen zijn vandaag door de rechtbank veroordeeld. Eén daarvan was op dat moment nog minderjarig. Hij moet 1,5 jaar achter de tralies. De twee anderen moeten vier jaar vastzitten.