Ondanks druk eerste weekend nog geen grote reddingsacties op het strand

Met deze tropische temperaturen is afgelopen weekend het strandseizoen dan toch van start is gegaan. De zee is misschien nog koud, maar zonaanbidders trokken massaal naar de kuststrook om wat zonnestralen mee te pakken. Voor reddingsbrigades een spannende tijd: maar het lijkt erop dat alles soepel is verlopen.

Die spanning kwam vooral vanuit de omstandigheden: we hebben een koude, natte lente gehad en nu is het in een klap strandweer. Heerlijk voor mensen die er van kunnen genieten, maar het zeewater is nog ijskoud, en dat kan voor problemen zorgen bij zwemmers.

Ook ging het er nog niet bij alle badgasten in dat ze moeten luisteren naar de signalen die de reddingsbrigades afgeven. Zo werd er op veel plaatsen een gele vlag gehesen - wat betekent dat je beter niet dieper dan tot kniehoogte het water in kan gaan. Ook hing er op een aantal plekken een oranje of gele windzak, wat betekent dat zwemmen kan, maar dat je niet met opblaasbare apparatuur het water in moet.

Toch afgedreven

In IJmuiden ging het met dat laatste toch mis. Twee strandgangers waren op luchtbedden dusdanig in de problemen geraakt dat ze door de reddingsbrigade gered moesten worden.

Ook de reddingsbrigade in Zandvoort moest een aantal keer ingrijpen. "Door de oostenwind en extra stroming werden op alle dagen op zee en vanaf het strand de baders en zwemmers extra goed in de gaten gehouden. Naast vele waarschuwingen moest een aantal keren direct worden opgetreden en werden zwemmers door lifeguards uit het water gehaald. Gelukkig liep dit in alle gevallen goed af", aldus de reddingsbrigade.

EHBO en vermiste kinderen

De reddingsbrigade in Zandvoort laat verder weten dat ze vrijdag, zaterdag en zondag in totaal 57 keer in actie moesten komen, waarbij 68 mensen werden geholpen. Onder hen waren 30 kinderen die herenigd moesten worden met hun ouders, 14 mensen die eerste hulp moesten ontvangen en waren er 'meerdere incidenten' waarbij de hulp van de reddingsbrigade nodig was.

Op verschillende plekken in de provincie werden vlaggen gehesen door de reddingsbrigade, omdat de omstandigheden door oostenwind niet heel goed waren om te zwemmen. Uit een rondgang van verslaggever Suzette Nesselaar bleek daarnaast dat badgasten in ieder geval op het strand van Bloemendaal niet goed wisten wat al die kleuren vlaggen wel niet betekenen.