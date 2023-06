Sint Maartensbrug aA nl Biologische omslag maakt bollenboer John tot verrader in de ogen van zijn collega's

John Huiberts uit Sint Maartensbrug is één van de weinige bollenboeren die honderd procent biologisch werkt. Een unicum in een sector die bekend staat om het rijkelijk gebruik van de gifspuit. Maar de ommezwaai van gewoon naar biologisch heeft wel vriendschappen gekost. Op de wekelijkse kaartavondjes van de bollenboeren was John opeens niet meer welkom.

Biobollenboer John Huiberts - marcruyg/nhnieuws

Ook John Huiberts teelde jarenlang op de gebruikelijke manier bloembollen. Daarbij was het gebruikelijk dat er chemische bestrijdingsmiddelen werden gebruikt om onkruid en schimmels de nek om te draaien. "Zo leerde we dat op school", aldus John. "Zo netjes mogelijk, geen onkruid en met strakke paadjes. Dan presteerde je goed, kon je meer geld lenen en dan was de boekhouder trots op je."

Maar bij John en zijn vrouw ontstond steeds meer wroeging over dit systeem waar alle boeren in gevangen zaten. Zo'n tien jaar geleden besloten ze het roer om te gooien en over te stappen op biologische teelt. Dus bloembollen telen zonder gebruik van chemische bestrijdings-middelen. Het betekende het begin van een nieuw hoofdstuk in hun leven, maar vooral heel veel onzekerheid.

biologische bloembollen zijn goed voor de biodiversiteit - Huiberts

Voordat de bodem schoon genoeg was voor het predicaat 'biologisch' waren ze vijf jaar verder en telen zonder bestrijdingsmiddelen betekende heel veel extra werk en tegelijkertijd onzekerheid over de inkomsten. Op hulp van collega-bollenboeren hoefde John niet te rekenen want van de ene op de andere dag was hij niet meer welkom op de gebruikelijke kaartavonden met collega-boeren. Zij zagen hem als afvallige en verrader van de gesloten bollencultuur.

Door schade en schande heeft John moeten ontdekken op welke manier hij het beste biologische bloembollen moest telen. Door bijvoorbeeld de teelt te combineren met andere gewassen waardoor de bollen minder aantrekkelijk waren voor schimmels. Ook paste hij het assortiment aan en biedt hij nu soorten aan die minder kwetsbaar zijn.

schoffelmachine - marcruyg/nhnieuws

Maar met zijn technisch inzicht bedenkt hij continu oplossingen om op een verantwoorde manier bollen te telen. Zo doet hij nu proeven met een gerobotiseerde schoffelmachine die helemaal zelfstandig zijn 70 hectare land kan ontdoen van onkruid. Met zelfbedachte 'schoffelhandjes' hoopt hij de personeelskosten in de hand te houden.

'handen'van de schoffelmachine - marcruyg/nhnieuws

In tegenstelling tot zijn voormalige vrienden wil John toekomstige bioboeren graag helpen met de teelt van biologische gewassen. Want hij ziet voor de toekomst geen andere oplossing voor de agrarische sector. "Als iedereen zijn verantwoording neemt voor het milieu en het klimaat dan kunnen boeren niet anders dan biologisch gaan werken."

De kans dat John's kinderen straks zijn levenswerk gaan voortzetten is klein. "Mijn kinderen kunnen goed rekenen en hebben al gezegd, reken niet op ons". Daarom hoopt hij dat er iemand aanklopt die het wel wil voortzetten, wellicht iemand van buiten de traditionele sector die gelooft in een biologische toekomst. "Dan is de kans groot dat ik ooit als een blij man met pensioen kan."

bollenveld met biologisch geteelde bloemen - marcruyg/nhnieuws

Pak an Groen Om de klimaatverandering te lijf te gaan komen steeds meer Noord-Hollanders in actie. Inwoners veranderen hun leefwijze, kopen verantwoord en isoleren hun huis. Ondernemers zien kansen en slaan nieuwe wegen in met duurzame producten en diensten.