Concertorganisator Mojo waarschuwt bezoekers voor treinproblemen rondom concerten Beyoncé

Beyoncé staat zowel zaterdag als zondag met haar wereldtournee in de Johan Cruijff Arena. De concertorganisator verwacht dat veel bezoekers met de trein richting het concert gaan en hebben hen in een bericht gewaarschuwd om "rekening te houden met drukte en vertragingen".

De twee dichtstbijzijnde stations van de Arena, Duivendrecht en Amsterdam Bijlmer Arena, zijn dit weekend lastig te bereiken door werkzaamheden. Tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena en tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk rijden geen treinen. Het treinverkeer in de stad komt niet volledig stil te liggen, maar er is wel een aangepaste dienstregeling met andere vertrektijden en vertreksporen.

Volgens een woordvoerder van NS was Mojo al bij het inplannen van het concert op de hoogte van de werkzaamheden, maar informeert de concertorganisatie de bezoekers goed. Mojo raadt de Beyoncé fans aan om de heen- en terugreis goed voor te bereiden.

Niet de eerste keer

Een treinreis van en naar de Arena is voor concertgangers de laatste tijd al vaker een uitdaging geweest. Bij het concert van Harry Styles vorige weekend waren duizenden fans gestrand nadat een storing het treinverkeer rond de stad volledig had platgelegd.

Ook in september moesten concertbezoekers op zoek naar alternatief vervoer. Door de drukte van de Grand Prix in Zandvoort stopten geen treinen op Bijlmer Arena tijdens uitverkochte concerten van Kensington in de Ziggo Dome en van Yade Lauren in AFAS Live.