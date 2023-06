Inloophuis "Wording" al meer dan een kwart eeuw veilige haven voor wie dat nodig heeft.

Inloophuis Wording aan de Vaartweg in Hilversum is dit voorjaar helemaal vernieuwd. Een nieuw logo op het raam en de inrichting is aangepakt. Hiermee is de Wording klaar voor de toekomst en een warme huiskamer voor iedereen in Hilversum en omgeving die daar behoefte aan heeft.

We zijn geen hulpverleners, maar mensen kunnen hier even op adem komen.

Ze staan vaak buiten even een luchtje te scheppen. De bezoekers van inloophuis Wording aan de voet van de Vaartweg in Hilversum. Dat is het enige dat je ziet als je vanuit het centrum de vaartweg op rijdt, Maar achter de gevel van dit onopvallend pand zit een organisatie die al 25 jaar een plek biedt aan mensen die net even tussen wal en schip zijn gevallen. Bezoekers kunnen hier terecht voor een gesprek. Ze worden niet gelijk doorverwezen naar andere hulpverleners. Behalve als ze dat zelf willen.

"De bezoekers die hier komen zijn allang niet meer alleen dak- en thuislozen" Verteld Marieke Koopmans. "Dat was 25 jaar geleden bij de oprichting wel zo, maar nu komen er ook mensen die eenzaam zijn, psychische problemen hebben of in een armoede situatie zitten." Gewoon een veilig plekje voor een kop koffie of een warme maaltijd op donderdag.

Ruim 25 jaar geleden is de Wording gestart op particulier initiatief. Een ervaringsdeskundige zag dat er behoefte was aan een plek in Hilversum waar mensen terecht konden. Inmiddels zijn er meer instanties die zorg bieden voor dak- en thuislozen. Maar dat was toen nog niet zo. Nu is Wording ondergebracht in een stichting die wordt ondersteund door kerken en kerkgangers uit Hilversum en omliggende dorpen.

Voor wie is Wording

Iedereen kan er terecht: Als je - om welke reden dan ook - dakloos of thuisloos geworden bent of misschien vervelende problemen moet verwerken. Of je hebt maar weinig contact met anderen en voel je je soms eenzaam?

De medewerkers doen dit werk geheel belangeloos en op vrijwillige basis en willen graag vanuit christelijke overtuiging jouw zorgen delen. En dat delen gaat samen met gratis koffie, thee, brood en soep. En ook helpen ze mensen op weg bij eventuele verslavingszorg of psychische hulpverlening.