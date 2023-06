Hilversumse Mariska stopte door ziekte met sekswerk, nu bakt ze koekjes voor de horeca

De jaren daarvoor was ze een bekende naam in het sekswerkcircuit: ze was zelf sekswerker, maar besloot te stoppen en dat het tijd was voor 'andere koek'.

Als voorvechtster voor de rechten van sekswerkers is Majoor begin jaren negentig al begonnen met het geven van voorlichting over prostitutie. Zij schreef als ervaringsdeskundige ook boeken over dit onderwerp en ze publiceerde een tweetal magazines.

Zelf doet ze vooral de productie en distributie van de koekjes. Ze is veel op de bakfiets te vinden om haar baksels te bezorgen bij de hoofdstedelijke cafés, restaurants en hotels. Er is maar één winkel in de stad waar haar koekjes te krijgen zijn, verder krijg je er alleen eentje in de horeca.

Toch heeft Mariska ook haar werk voor de seksbranche niet helemaal neergelegd. Ze is zijdelings nog altijd betrokken bij voorlichtingsprojecten over raamwerk en prostitutie. "Het rode licht zit in mijn bloed”, zegt ze er zelf over.

Hoewel Mariska nog niet van haar kanker genezen is, gaat het goed met haar, benadrukt ze. Ook de verkoop van de koekjes gaat goed. En hoewel haar gedrevenheid haar grote kracht is, zegt zij dat ze zo'n snel succes van de koekjes niet helemaal had zien aankomen.