Mooiste en leukste tuinen in het Gooi gaan open voor het publiek

Lekker struinen door de tuin van een ander. Inspiratie opdoen en je genieten van de groene oases, van planten en bloemen in bloei. Leden van de Groei & Bloei afdeling Gooi-Noord openen hun tuinen voor geïnteresseerden. Ze willen laten zien wat ze bereikt hebben met vaak jarenlang tuinieren. Het is dan ook Nationale tuinweek deze week. Het weekeinde van de 17e en 18e wordt de week afgesloten met het Open Tuinweekeinde.

Vaak liggen ze verscholen achter een schutting of een hek. Privé of aan de achterzijde van een woonhuis. Het zijn de tuinen waar je altijd al een keer hebt willen kijken. Dit jaar staat het open tuinweekeinde in het teken van klimaatvriendelijk tuinieren. Er zijn tuinen geopend in: Ankeveen, Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Laren en Naarden.

De lijst met opengestelde tuinen is (met adressen, beschrijvingen en openingstijden) te vinden via deze link: https://gooi-noord.groei.nl