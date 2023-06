Oververhitte hond of kleffe kat: zo help je je huisdier de hitte door

De zomerse temperaturen zijn niet alleen zwaar voor mensen, ook dieren hebben het warm deze dagen. Daarom is het belangrijk om goed voor je huisdieren te zorgen. NH geeft hieronder op basis van de Dierenbescherming en Dierenambulance tips over hoe je de zomer behaaglijk houdt voor jouw trouwe metgezel.

Bij honden kan je snel zien dat ze het warm hebben: de tong hangt uit de mond en ze hijgen zwaar. Dat is voor de hond ook zo'n beetje de enige manier om af te koelen, want zweten doen ze nauwelijks. Maar hoe weet je dan of je trouwe viervoeter het té warm heeft? Ook dat merk je snel genoeg. Hij reageert traag, kan niet goed lopen en heeft warme oren en voetzolen, rode slijmvliezen en een opgezwollen tong.

Russisch roulette met je hond

Oververhitting ligt met name op de loer bij honden. NH-verslaggever Sjoerd Hilarius ging op pad met de dierenambulance en sprak daar met Mirjam van Dierenambulance Amstelland – De Ronde Venen. "Honden kunnen door dit warme weer heel snel oververhit raken. Een hond heeft van zichzelf al een temperatuur tussen de 38 en 39 graden. Op het moment dat een hond 41 graden is, is hij al oververhit. En dat is onomkeerbaar. Dan raken de organen beschadigd", waarschuwt Mirjam.

Door dat kleine verschil temperatuur, noemt ze fietsen of wandelen met de hond in de hitte dan ook 'Russisch roulette'. "Even wandelen kan wel, maar houd het kort. Je hebt maar een paar graden speling en dan is het niet zo dat het wel goed komt als je gaat koelen. De organen lopen dan al blijvende schade op. Wij hebben geen enkele hond gehad van boven de 40,5 graden de afgelopen jaren die het heeft gehaald."