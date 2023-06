Blaricumse brandweer in race om beste korps van Nederland te worden

De Blaricumse brandweer kan het beste korps van het land worden. De brandweerlieden zijn namelijk als eerste geëindigd tijdens een gewestelijke hoofdklassewedstrijd, waardoor ze eind september gaan meedoen in de finale. Bevelvoerder Jimmy van Riet vertelt in het lokale radioprogramma NH Gooi Zaterdag er helemaal klaar voor te zijn.

Tijdens deze wedstrijd moest de brandweer een reeks noodscenario's zo goed mogelijk oplossen. "Bij de brandklasse ligt de nadruk op brandbestrijding, dus het blussen van een woningbrand of grote voertuigbrand", legt Van Riet uit.

"Bij klasse 1 en 2 daar komen meer dingen bij kijken. Dat kan een brand zijn, maar ook technische hulpverlening zoals een beknelling of het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen."

Maar bij de hoofdklasse komen alle klassen samen én moet er een leidinggevende mee om meerdere voertuigen aan te sturen. In deze hoofdklasse wist de Blaricumse brandweer in het Friese Tjalleberd een finaleplaats te bemachtiging. "Zo'n finale is natuurlijk de kers op de taart", zegt Van Riet enthousiast.

Finale in Nunspeet

De finale van deze hoofdklasse vindt op 23 september plaats in het Gelderse Nunspeet. Ook tijdens deze finale moet het korps een reeks noodsituatie's oplossen. "Dan wordt er gekeken of jij de prioriteit wel juist hebt gelegd, dus red jij slachtoffer één eerder dan twee? Of gebruik jij de juiste techniek tijdens een beknelling?", legt Van Riet uit.

Van Riet en het brandweerkorps zijn er helemaal klaar voor. "We mogen zelfs als eerste beginnen. Dat is wel een voordeel", maar onderschatten doet het korps zeker niet. "Bij de landelijke trekken ze natuurlijk alles uit de kast. Dan moet je de top van de top zijn, dus we gaan ons stikkende best doen. "

De Blaricummers hoeven zeker niet bang te zijn dat er op 23 september brand ontstaat. "Dat is altijd geregeld. Wij hebben meer dan genoeg mensen. Als wij met zes mensen weg zijn kan dat prima, want dan zijn er achttien man over."